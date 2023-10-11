Як правильно подавати та знімати показники газового лічильника

Від правильності поданих вами показів залежить розмір платіжок в кінці місяця. Щобільше, якщо інспектор виявить фальсифікацію даних, ви отримаєте штраф.

Куди подавати покази газу

Першочергово потрібно визначити, хто саме ваш регулятор. Дізнатися це можна онлайн або ж на старих платіжках. Станом на зараз компанія "Нафтогаз" виступає постачальником останньої надії і замає 98% ринку.

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У "Нафтогаз" ви можете подати показники декількома способами:

Через дзвінок

Зателефонуйте у контакт-центр за одним із номерів, вкажіть особистий рахунок, адресу і назвіть ваші покази:

066-300-2-888;

093-300-2-888;

098-300-2-888.

Через SMS

Відправте повідомлення за коротким номером 4647. Ваше SMS має виглядати так "XXXXXXXXX_YYYYY", де X – номер особового рахунку, Y – витрати газу.

Онлайн

Пройдіть авторизацію у особистому кабінеті "Нафтогазу". Там ви можете не тільки фіксувати дані лічильника, а і переглядати історію платежів.

Якщо ваша адреса обслуговується регулятором "Газмережі", ви можете подати покази так:

у особистому кабінеті на сайті постачальника;

через дзвінок за одним з номерів 056-747-76-35 або 057-708-01-87.

Як знімати покази лічильника

Щоб зняти коректні покази лічильника, зафіксуйте значення без нулів, до коми та без цифр червоним кольором. У вас має вийти п'ятизначне число. Подавати покази необхідно з 1 по 5 число наступного місяця.

Навіть якщо ви не проживаєте за адресою, де прописані, фіксувати дані лічильника потрібно у будь-якому випадку. Інакше буде нараховуватися середній платіж, а згодом за несплату відбудеться відключення газу.