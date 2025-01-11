Показники за газ треба передавати по-новому: популярний сервіс більше не працює

З 2025 року для передачі показань газових лічильників більше не можна використовувати сервіс 104.ua. Тепер споживачі мають обирати інші способи, щоб забезпечити коректне нарахування за спожитий газ.

Як подати показники за газ

Раніше через сервіс 104.ua можна було передати показники газового лічильника, однак тепер його роботу припинили, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Газ Правда".

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На сьогодні подати показання можна наступними способами:

через особистий кабінет "Газмереж" або локального оператора газорозподільних мереж;

за допомогою сайту чи чат-бота GASUA;

зателефонувавши на гарячу лінію Нафтогазу або надіславши SMS на номер 4647.

Коли подавати показники лічильника

Показання газових лічильників необхідно подавати з 1 по 5 число кожного місяця.

Це обов’язково навіть у випадках, коли ви не спалили жодного кубометра газу або взагалі не проживаєте в будинку. У таких ситуаціях слід передати попередні показання, щоб обсяг споживання залишався нульовим.

Важливо! Це дозволить уникнути нарахування за загальними квартирними показниками, що може призвести до завищених сум у платіжках, і забезпечить правильний розрахунок за вашими лічильниками.