Що робити, якщо випадково подали помилкові показники лічильника газу

Деколи трапляється не дуже приємна ситуація, коли українець з тих чи інших причин подав помилкові дані з лічильника газу. Проте хвилюватися не варто, адже це можна дуже легко виправити.

Як виправити помилкові показники

Якщо сталося так, що особа подала неправильні показники, потрібно звернутися до свого оператора газорозподільної станції. Це можна зробити онлайн та офлайн, звернувшись до відділення ГРС.

Читайте також Зростання субсидії на тверде паливо: кого з українців стосуватимуться нововведення

Якщо ваш постачальник належить до групи Нафтогазу, ви можете зателефонувати за номерами:

066 300 2 888;

098 300 2 888;

093 300 2 888.

Щоб зв'язатися з оператором, треба натиснути цифру "8" та розповісти оператору, що сталося і надати правильні показники.

Також можна скористатися чатботом у фейсбуці NaftogazGasSupply або електронною адресою client@gas.ua. У повідомленні треба вказати, що сталося, дані споживача, номер лічильника і правильні показники.

Коли подавати показники лічильників газу

Показники лічильників газу потрібно подавати з 1 по 5 число кожного місяця. Нині понад 90% українців користуються послугами постачальника "Нафтогаз". Громадяни здебільшого платять за двома платіжками – вартість газу та його транспортування.

Подати показники лічильника можна так: