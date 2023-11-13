Как исправить ошибочные показатели
Если случилось так, что лицо предоставило неправильные показатели, нужно обратиться к своему оператору газораспределительной станции. Это можно сделать онлайн и офлайн, обратившись в отделение ГРС.
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Если ваш поставщик принадлежит к группе Нефтегаза, вы можете позвонить по телефонам:
- 066 300 2 888;
- 098 300 2 888;
- 093 300 2 888.
Чтобы связаться с оператором, нужно нажать цифру "8" и рассказать оператору, что произошло и предоставить правильные показатели.
Также можно воспользоваться чатом в фейсбуке NaftogazGasSupply или по электронному адресу client@gas.ua. В сообщении надо указать случившееся, данные потребителя, номер счетчика и правильные показатели.
Когда подавать показатели счетчиков газа
Показатели счетчиков газа следует подавать с 1 по 5 число каждого месяца. В настоящее время более 90% украинцев пользуются услугами поставщика "Нефтегаз". Граждане в основном платят по двум платежкам – стоимость газа и его транспортировка.
Подать показатели счетчика можно так:
- позвонить в контакт-центр регулятора;
- передать через оператора ГРМ, который может физически прийти по вашему адресу;
- на сайте обслуживающей вас компании;
- через чат-бот поставщика.