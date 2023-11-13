Как исправить ошибочные показатели

Если случилось так, что лицо предоставило неправильные показатели, нужно обратиться к своему оператору газораспределительной станции. Это можно сделать онлайн и офлайн, обратившись в отделение ГРС.

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Если ваш поставщик принадлежит к группе Нефтегаза, вы можете позвонить по телефонам:

066 300 2 888;

098 300 2 888;

093 300 2 888.

Чтобы связаться с оператором, нужно нажать цифру "8" и рассказать оператору, что произошло и предоставить правильные показатели.

Также можно воспользоваться чатом в фейсбуке NaftogazGasSupply или по электронному адресу client@gas.ua. В сообщении надо указать случившееся, данные потребителя, номер счетчика и правильные показатели.

Когда подавать показатели счетчиков газа

Показатели счетчиков газа следует подавать с 1 по 5 число каждого месяца. В настоящее время более 90% украинцев пользуются услугами поставщика "Нефтегаз". Граждане в основном платят по двум платежкам – стоимость газа и его транспортировка.

Подать показатели счетчика можно так: