Коли передавати показники за світло, щоб не переплатити

Для уникнення завищених сум у рахунках за комунальні послуги важливо своєчасно та правильно подавати показники лічильників. Зокрема, щодо світла.

Як правильно подати показники лічильників

Усі користувачі електрики зобов'язані щомісяця особисто фіксувати показники електролічильника та передавати ці дані своєму оператору системи розподілу (ОСР). Вимірювання обсягу використаної електроенергії проводиться за кожен календарний місяць.

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Показники за електроенергію можна передати в кілька різних способів. Важливо передавати їх до 4 числа кожного місяця.

Якими сервісами можна скористатися:

Через особистий кабінет на сайті ОСР;

зателефонувавши в кол-центр ОСР;

через чат-бот у Viber, Telegram, Facebook Messenger;

іншими методами, які передбачені вашим ОСР.

Що буде з тарифом на світло

Україна має єдиний тариф на електроенергію з літа 2023 року, який становить 2,64 гривні за кіловат-годину, хоча реальна вартість електроенергії вища – 3,5 гривні, зазначив голова комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Ситуація в енергетичній сфері країни погіршилася через систематичні атаки на критичну інфраструктуру "Енергоатому" та "Укргідроенерго", розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі для 24 Каналу.

! Омельченко наголосив, що населення сплачує за світло у 2-2,5 раза менше від реальної вартості. Питання про можливе підвищення тарифів на електроенергію залишається відкритим і залежатиме від рішення уряду.