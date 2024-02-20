Залишилось 8 днів: що обовʼязково треба зробити, аби не отримати завищені платіжки

Щоб не переплачувати за комунальні послуги, слід вчасно передавати показники лічильників, особливо коли мова йде про водопостачання. Споживачі мають передавати показники у встановлені терміни.

Як заощадити на воді

Подання актуальних показників лічильників на регулярній основі забезпечує оплату лише за об'єм спожитої води. Споживачам рекомендовано надсилати дані про споживання води до 28-го числа кожного місяця.

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Показники лічильника холодної води використовуються для розрахунку платежів за централізоване водопостачання і водовідведення, тоді як показники лічильника гарячої води – для розрахунку платежів за послуги гарячого водопостачання.

Способи подання даних лічильника

Існує декілька зручних способів передачі показників лічильника, включно з:

особистим кабінетом на сайті постачальника;

через Viber-бота або Telegram-бота;

зателефонувавши до контакт-центру за вказаним номером;

звернувшись до Центрів комунального сервісу або Центрів обслуговування споживачів;

вказавши показники у спеціальній графі платіжного документа при оплаті в банківській установі.

Ці методи забезпечують зручність та гнучкість у процесі подання показників, дозволяючи споживачам вибрати найбільш підходящий варіант.

Скільки в Україні коштує водопостачання

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення поки залишаються без змін.