Залишилось 8 днів: що обовʼязково треба зробити, аби не отримати завищені платіжки
Щоб не переплачувати за комунальні послуги, слід вчасно передавати показники лічильників, особливо коли мова йде про водопостачання. Споживачі мають передавати показники у встановлені терміни.
Як заощадити на воді
Подання актуальних показників лічильників на регулярній основі забезпечує оплату лише за об'єм спожитої води. Споживачам рекомендовано надсилати дані про споживання води до 28-го числа кожного місяця.
Читайте також Платити за комуналку не потрібно: які пенсіонери можуть отримати 100% знижку
Показники лічильника холодної води використовуються для розрахунку платежів за централізоване водопостачання і водовідведення, тоді як показники лічильника гарячої води – для розрахунку платежів за послуги гарячого водопостачання.
Способи подання даних лічильника
Існує декілька зручних способів передачі показників лічильника, включно з:
- особистим кабінетом на сайті постачальника;
- через Viber-бота або Telegram-бота;
- зателефонувавши до контакт-центру за вказаним номером;
- звернувшись до Центрів комунального сервісу або Центрів обслуговування споживачів;
- вказавши показники у спеціальній графі платіжного документа при оплаті в банківській установі.
Ці методи забезпечують зручність та гнучкість у процесі подання показників, дозволяючи споживачам вибрати найбільш підходящий варіант.
Скільки в Україні коштує водопостачання
Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення поки залишаються без змін.