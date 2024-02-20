Как сэкономить на воде
Представление актуальных показателей счетчиков на регулярной основе обеспечивает оплату только за объем потребленной воды. Потребителям рекомендуется присылать данные о потреблении воды до 28-го числа каждого месяца.
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Показания счетчика холодной воды используются для расчета платежей за централизованное водоснабжение и водоотвод, тогда как показатели счетчика горячей воды – для расчета платежей за услуги горячего водоснабжения.
Способы представления данных счетчика
Существует несколько удобных способов передачи показаний счетчика, включая:
- личным кабинетом на сайте поставщика;
- через Viber-бота или Telegram-бота;
- позвонив в контакт-центр по указанному номеру;
- обратившись в Центры коммунального сервиса или Центры обслуживания потребителей;
- указав показатели в специальной графе платежного документа при оплате в банковском учреждении.
Эти методы обеспечивают удобство и гибкость в процессе представления показателей, позволяя потребителям выбрать наиболее подходящий вариант.
Сколько в Украине стоит водоснабжение
Цены на централизованное водоснабжение и водоотведение пока остаются без изменений.