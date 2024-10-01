Ще можна встигнути: які показники лічильників за вересень треба проплатити
1 жовтня 2024, 09:46Читать новость на русском
Залишилося кілька днів для того, щоб подати показники лічильників. Далі ці дані візьмуть у обробку і змінити нічого не можна буде.
Коли передати показники лічильників
Показники лічильника електроенергії треба передавати щомісяця за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1−3 числа наступного місяця.
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Це можна зробити у наступні способи:
- через сайт оператора системи розрахунку (ОСР) (через особистий кабінет);
- зателефонувати до кол-центру ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- в особистому кабінеті на сайті ДТЕК;
- через компанію Yasno;
- за допомогою Приват24.
Також важливо вчасно передавати показники газу з 28 числа кожного місяця по 5 число наступного. Робити це треба навіть, якщо газом особа тимчасово не користується.
- чат-боти GASUA в Viber або Telegram;
- на сайті Нафтогаз — без реєстрації або в особистому кабінеті;
- SMS на номер 4647;
- контакт-центр: 066−300−2−888 (Vodafone), 098−300−2−888 (Kyivstar), 093−300−2−888 (Lifecell).
Нагадаємо! Показники лічильників води треба передавати до 28 числа поточного місяця. Тож за вересень подавати дані вже запізно.