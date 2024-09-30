Хто має платити за обслуговування труб

Споживачі мають сплачувати обслуговування труб. Цей платіж існує, навіть, якщо громадянин відмовився від централізованого опалення, розповіла експертка Христина Ненно.

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Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Якщо ви не використовуєте опалення у батареях, то передаєте показники лічильника по нулях. Однак тоді, на жаль, згідно з чинним законодавством, маєте сплатити за обслуговування труб.

Як пояснила Ненно, споживачі мають платити за місця загального користування, наприклад, дах чи під'їзд (за умови, що там є опалення). Вартість обслуговування труб різниться. За словами експертки, така послуга може коштувати як 10 гривень, так і 1 500 гривень.