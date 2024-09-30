Кто должен платить за обслуживание труб

Потребители должны платить за обслуживание труб. Этот платеж существует, даже, если гражданин отказался от централизованного отопления, рассказала эксперт Кристина Ненно.

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Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Если вы не используете отопление в батареях, то передаете показания счетчика по нулям. Однако тогда, к сожалению, согласно действующему законодательству, должны оплатить за обслуживание труб.

Как пояснила Ненно, потребители должны платить за места общего пользования, например, крышу или подъезд (при условии, что там есть отопление). Стоимость обслуживания труб отличается. По словам эксперта, такая услуга может стоить как 10 гривен, так и 1 500 гривен.