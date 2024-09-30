Как будут происходить закупки

Открытые тендеры будут проводиться через электронную систему, которая обеспечит равный доступ и недискриминацию участников, сообщает Минобороны.

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Какие нововведения планируются:

Участники должны предоставить документы, подтверждающие их квалификацию и опыт в поставке электроэнергии.

Банковские гарантии будут обязательными для обеспечения надежности тендерных предложений и выполнения контрактов.

По безопасности страны: компании из России, Беларуси и Ирана не могут участвовать.

Обратите внимание! Тендеры будут оцениваться по критерию самой низкой цены для обеспечения максимальной прозрачности процесса.