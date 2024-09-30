Как будут происходить закупки
Открытые тендеры будут проводиться через электронную систему, которая обеспечит равный доступ и недискриминацию участников, сообщает Минобороны.
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Какие нововведения планируются:
- Участники должны предоставить документы, подтверждающие их квалификацию и опыт в поставке электроэнергии.
- Банковские гарантии будут обязательными для обеспечения надежности тендерных предложений и выполнения контрактов.
- По безопасности страны: компании из России, Беларуси и Ирана не могут участвовать.
Обратите внимание! Тендеры будут оцениваться по критерию самой низкой цены для обеспечения максимальной прозрачности процесса.