Як відбуватимуться закупівлі
Відкриті тендери проводитимуться через електронну систему, яка забезпечить рівний доступ та недискримінацію учасників, повідомляє Міноборони.
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Які нововведення плануються:
- Учасники повинні надати документи, що підтверджують їхню кваліфікацію та досвід у постачанні електроенергії.
- Банківські гарантії будуть обов'язковими для забезпечення надійності тендерних пропозицій та виконання контрактів.
- Щодо безпеки країни: компанії з Росії, Білорусі та Ірану не можуть брати участь.
Зауважте! Тендери оцінюватимуться за критерієм найнижчої ціни для забезпечення максимальної прозорості процесу.