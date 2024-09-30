Як відбуватимуться закупівлі

Відкриті тендери проводитимуться через електронну систему, яка забезпечить рівний доступ та недискримінацію учасників, повідомляє Міноборони.

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Які нововведення плануються:

  • Учасники повинні надати документи, що підтверджують їхню кваліфікацію та досвід у постачанні електроенергії.
  • Банківські гарантії будуть обов'язковими для забезпечення надійності тендерних пропозицій та виконання контрактів.
  • Щодо безпеки країни: компанії з Росії, Білорусі та Ірану не можуть брати участь.

Зауважте! Тендери оцінюватимуться за критерієм найнижчої ціни для забезпечення максимальної прозорості процесу.