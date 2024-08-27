Залишився один день: коли треба подати показники лічильника води

Щоб уникнути збільшених рахунків, важливо своєчасно передавати показники лічильника, дотримуючись встановлених термінів. Показники води слід передавати до 28 числа кожного місяця.

Як подати показники лічильника води

Передати показники лічильника можна декількома способами. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.

Читайте також Тарифи на воду: скільки коштує 1 куб води в Україні

Для цього можна:

завітати до Центру комунального сервісу (ЦКС);

передати показники через особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;

скористатися месенджерами: Viber-ботом або Telegram-ботом;

зателефонувати до контакт-центру вашого водоканалу;

передати дані у банківських установах.

Які тарифи на воду в Україні

У вересні не планується підвищення тарифів на воду. Однак, у червні ціни на водопостачання для деяких споживачів все ж зросли.

Зауважте! Це сталося через те, що деякі громади самостійно підвищують тарифи. Найбільше зросла вартість водопостачання у ПрАТ "Енергоресурси" – до 53,39 гривні за кубометр.

Для інших компаній ціни збільшилися таким чином:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – до 30,36 гривні за кубометр;

Чернівціводоканал – до 23,86 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – до 22,88 гривні;

Дніпроводоканал – до 23,92 гривні;

Львівводоканал – до 20,04 гривні;

Київводоканал – до 21,42 гривні;

Харківводоканал – до 22,87 гривні;

Черкасиводоканал – до 20,19 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – до 17,45 гривні;

Житомирводоканал – до 32,77 гривні.

Вартість водовідведення найбільше зросла у КП "Облводоканал" – до 41,30 гривні за кубометр.