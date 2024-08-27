Як подати показники лічильника води

Передати показники лічильника можна декількома способами. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.

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Для цього можна:

завітати до Центру комунального сервісу (ЦКС);

передати показники через особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;

скористатися месенджерами: Viber-ботом або Telegram-ботом;

зателефонувати до контакт-центру вашого водоканалу;

передати дані у банківських установах.

Які тарифи на воду в Україні

У вересні не планується підвищення тарифів на воду. Однак, у червні ціни на водопостачання для деяких споживачів все ж зросли.

Зауважте! Це сталося через те, що деякі громади самостійно підвищують тарифи. Найбільше зросла вартість водопостачання у ПрАТ "Енергоресурси" – до 53,39 гривні за кубометр.

Для інших компаній ціни збільшилися таким чином:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – до 30,36 гривні за кубометр;

Чернівціводоканал – до 23,86 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) – до 22,88 гривні;

Дніпроводоканал – до 23,92 гривні;

Львівводоканал – до 20,04 гривні;

Київводоканал – до 21,42 гривні;

Харківводоканал – до 22,87 гривні;

Черкасиводоканал – до 20,19 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – до 17,45 гривні;

Житомирводоканал – до 32,77 гривні.

Вартість водовідведення найбільше зросла у КП "Облводоканал" – до 41,30 гривні за кубометр.