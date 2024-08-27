Як подати показники лічильника води
Передати показники лічильника можна декількома способами. Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.
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Для цього можна:
- завітати до Центру комунального сервісу (ЦКС);
- передати показники через особистий кабінет на сайті вашого водоканалу;
- скористатися месенджерами: Viber-ботом або Telegram-ботом;
- зателефонувати до контакт-центру вашого водоканалу;
- передати дані у банківських установах.
Які тарифи на воду в Україні
У вересні не планується підвищення тарифів на воду. Однак, у червні ціни на водопостачання для деяких споживачів все ж зросли.
Зауважте! Це сталося через те, що деякі громади самостійно підвищують тарифи. Найбільше зросла вартість водопостачання у ПрАТ "Енергоресурси" – до 53,39 гривні за кубометр.
Для інших компаній ціни збільшилися таким чином:
- КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" – до 30,36 гривні за кубометр;
- Чернівціводоканал – до 23,86 гривні;
- КП "Водоканал" (Запоріжжя) – до 22,88 гривні;
- Дніпроводоканал – до 23,92 гривні;
- Львівводоканал – до 20,04 гривні;
- Київводоканал – до 21,42 гривні;
- Харківводоканал – до 22,87 гривні;
- Черкасиводоканал – до 20,19 гривні;
- КП "Івано-Франківськводоекотехпром" – до 17,45 гривні;
- Житомирводоканал – до 32,77 гривні.
Вартість водовідведення найбільше зросла у КП "Облводоканал" – до 41,30 гривні за кубометр.