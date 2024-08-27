Как подать показания счетчика воды

Передать показания счетчика можно несколькими способами. Это можно сделать как онлайн, так и оффлайн.

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Для этого можно:

посетить Центр коммунального сервиса (ЦКС);

передать показатели через личный кабинет на сайте вашего водоканала;

воспользоваться мессенджерами: Viber-ботом или Telegram-ботом;

позвонить в контакт-центр вашего водоканала;

передать данные в банковских учреждениях.

Какие тарифы на воду в Украине

В сентябре не планируется повышение тарифов на воду. Однако, в июне цены на водоснабжение для некоторых потребителей все же выросли.

Заметьте! Это произошло из-за того, что некоторые общины самостоятельно повышают тарифы. Больше всего выросла стоимость водоснабжения в ЧАО "Энергоресурсы" – до 53,39 гривны за кубометр.

Для других компаний цены увеличились следующим образом:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – до 30,36 гривны за кубометр;

Черновцыводоканал – до 23,86 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) – до 22,88 гривны;

Днепроводоканал – до 23,92 гривны;

Львовводоканал – до 20,04 гривны;

Киевводоканал – до 21,42 гривны;

Харьковводоканал – до 22,87 гривны;

Черкассыводоканал – до 20,19 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – до 17,45 гривны;

Житомирводоканал – до 32,77 гривны.

Стоимость водоотведения больше всего выросла в КП "Облводоканал" – до 41,30 гривны за кубометр.