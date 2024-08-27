Как подать показания счетчика воды
Передать показания счетчика можно несколькими способами. Это можно сделать как онлайн, так и оффлайн.
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Для этого можно:
- посетить Центр коммунального сервиса (ЦКС);
- передать показатели через личный кабинет на сайте вашего водоканала;
- воспользоваться мессенджерами: Viber-ботом или Telegram-ботом;
- позвонить в контакт-центр вашего водоканала;
- передать данные в банковских учреждениях.
Какие тарифы на воду в Украине
В сентябре не планируется повышение тарифов на воду. Однако, в июне цены на водоснабжение для некоторых потребителей все же выросли.
Заметьте! Это произошло из-за того, что некоторые общины самостоятельно повышают тарифы. Больше всего выросла стоимость водоснабжения в ЧАО "Энергоресурсы" – до 53,39 гривны за кубометр.
Для других компаний цены увеличились следующим образом:
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – до 30,36 гривны за кубометр;
- Черновцыводоканал – до 23,86 гривны;
- КП "Водоканал" (Запорожье) – до 22,88 гривны;
- Днепроводоканал – до 23,92 гривны;
- Львовводоканал – до 20,04 гривны;
- Киевводоканал – до 21,42 гривны;
- Харьковводоканал – до 22,87 гривны;
- Черкассыводоканал – до 20,19 гривны;
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – до 17,45 гривны;
- Житомирводоканал – до 32,77 гривны.
Стоимость водоотведения больше всего выросла в КП "Облводоканал" – до 41,30 гривны за кубометр.