Щомісяця українці мають передавати показники лічильника газу, аби уникнути неприємностей. Це потрібно робити в окремі дати.

Коли потрібно передавати показання лічильника?

Ця процедура обов’язкова для усіх споживачів газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Показання газового лічильника потрібно передавати щомісяця 28 по 5 число включно. Зробити це можна у кілька способів:

через особистий кабінет на my.gas.ua;

у чат-боті GASUA у Telegram або Viber;

без реєстрації на сайті gas.ua/uk/indicators;

повідомленням на короткий смс-номер 4647.

Який тариф на газ у серпні?

Тарифи на газ від "Нафтогазу" у серпні 2025 року не змінилися. Група ухвалила рішення не підвищувати чинний тариф до 30 квітня 2026 року.

Наразі тариф на блакитне паливо у "Нафтогазу Україна" складає 7,96 гривні за один кубометр.

В інших постачальників газу ціна газу коливається від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

Компанія "Нафтогаз" постачає блакитне паливо більшості українців, а саме 98% побутових споживачів, або 12,5 мільйонів українських домогосподарств.