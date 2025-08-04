4 серпня, 14:41
Залишився 1 день: що обовʼязково потрібно зробити українцям
Основні тези
- Українці зобов'язані передавати показники лічильників газу щомісяця з 28 по 5 число через різні платформи.
- Тариф на газ від "Нафтогазу" в серпні 2025 року залишився 7,96 грн за кубометр, без змін до 30 квітня 2026 року.
Щомісяця українці мають передавати показники лічильника газу, аби уникнути неприємностей. Це потрібно робити в окремі дати.
Коли потрібно передавати показання лічильника?
Ця процедура обов’язкова для усіх споживачів газу, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".
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Показання газового лічильника потрібно передавати щомісяця 28 по 5 число включно. Зробити це можна у кілька способів:
- через особистий кабінет на my.gas.ua;
- у чат-боті GASUA у Telegram або Viber;
- без реєстрації на сайті gas.ua/uk/indicators;
- повідомленням на короткий смс-номер 4647.
Який тариф на газ у серпні?
Тарифи на газ від "Нафтогазу" у серпні 2025 року не змінилися. Група ухвалила рішення не підвищувати чинний тариф до 30 квітня 2026 року.
- Наразі тариф на блакитне паливо у "Нафтогазу Україна" складає 7,96 гривні за один кубометр.
- В інших постачальників газу ціна газу коливається від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.
Компанія "Нафтогаз" постачає блакитне паливо більшості українців, а саме 98% побутових споживачів, або 12,5 мільйонів українських домогосподарств.