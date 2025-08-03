Чи можна не перевіряти лічильники?

Це потрібно для коректного нарахування платежів, пише 24 Канал.

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Відмовитися від перевірки лічильників неможливо. Річ у тім, що якщо споживач не дотримується терміну проведення обов’язкової повірки, то підприємство не може брати для за основу для розрахунків показання таких лічильників.

Важливо! Тому нарахування здійснюватимуться за методом, який застосовується для квартир без індивідуальних засобів обліку.

Організацію, уповноважену на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, споживач обирає самостійно. Однак після проведення процедури обов'язково потрібно отримати документи, що підтверджують успішну повірку приладів:

акт про проведення періодичної повірки, де зазначена серія та номер лічильника, дата проведення повірки або демонтажу, показання приладу.

свідоцтво про відповідність приладу обліку державним вимогам до вимірювальної техніки, де буде зазначено дату наступної періодичної повірки лічильника.

Середня ціна повірки варіюється від 350 до понад 1 000 гривень.

Зауважте! Після завершення метрологічної повірки лічильників води та тепла споживач повинен передати результати до обленерго та теплоенерго.