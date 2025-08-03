Можно ли не проверять счетчики?

Это нужно для корректного начисления платежей, пишет 24 Канал.

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Отказаться от проверки счетчиков невозможно. Дело в том, что если потребитель не соблюдает срок проведения обязательной поверки, то предприятие не может брать за основу для расчетов показания таких счетчиков.

Важно! Поэтому начисления будут осуществляться по методу, который применяется для квартир без индивидуальных средств учета.

Организацию, уполномоченную на проведение поверки средств измерительной техники, потребитель выбирает самостоятельно. Однако после проведения процедуры обязательно нужно получить документы, подтверждающие успешную поверку приборов:

акт о проведении периодической поверки, где указана серия и номер счетчика, дата проведения поверки или демонтажа, показания прибора.

свидетельство о соответствии прибора учета государственным требованиям к измерительной технике, где будет указана дата следующей периодической поверки счетчика.

Средняя цена поверки варьируется от 350 до более 1 000 гривен.

Обратите внимание! После завершения метрологической поверки счетчиков воды и тепла потребитель должен передать результаты в облэнерго и теплоэнерго.