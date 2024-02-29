Польща може заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з Росії

Прем'єр Польщі Дональд Туск збирається обговорити потенційну заборону на російські сільськогосподарські продукти під час зустрічі з фермерами, які протестують. Туск не виключає того, що Польща може піти за сценарієм Латвії.

Чи буде сценарій Латвії

За словами Туска, Польща "детально" розгляне наслідки рішення Латвії про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі й можливо вживатиме аналогічних заходів.

Читайте також Поляки продовжують блокувати кордон: чи наважиться Україна ввести обмеження на імпорт з Польщі

Туск має намір обговорити це питання з фермерами, які виступають з протестами, в четвер, 29 лютого.

Як він зазначив журналістам після зустрічі з латвійською колегою Евікою Сілінею у Варшаві, проблема перенасичення ринку та "нечесної" конкуренції стосується не лише торгівлі з Україною, але й експорту з Росії та Білорусі.

! Прем'єр-міністри Польщі та Латвії домовились спільно докласти зусиль для переконання лідерів Європи вжити заходів проти імпорту продовольства з країн, що ведуть агресію.

Раніше польські ЗМІ повідомили про заяву Туска щодо можливого тимчасового закриття кордону та припинення торгівлі з Україною. Про це нібито ведуться переговори з Україною.

Однак торговий представник України, заступник міністра економіки Тарас Качка, заявив, що на переговорах з польськими міністрами це питання не обговорювали.

! Латвійський Сейм 22 лютого ухвалив остаточні зміни до Закону "Про розвиток сільських територій та сільського господарства", заборонивши імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі, включаючи продукцію, що ввозиться через треті країни.

Заборона буде діяти до 1 липня 2025 року і може бути продовжена за необхідності. Через рік уряд має надати Сейму звіт про вплив заборони на економіку Латвії.

Чи закриє Польща кордон з Україною

На початку лютого 2024 року питання протестів біля українсько-польського кордону знову стало актуальним. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск порушив питання про можливість повного закриття кордону та зупинення товарообігу.

! Туск підкреслив, що Польща є найбільш проукраїнською країною та нацією. Проте, за його словами, саме Польща зазнає найбільших проблем в Європі через російсько-український конфлікт. Він висловив занепокоєння щодо впливу на польський ринок дешевшої сільськогосподарської продукції.

Прем'єр підкреслив, що Польща прагне допомагати Україні, але не може допустити, щоб ця допомога призводила до негативних наслідків для польських громадян.