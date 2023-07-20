Польща погрожує закрити кордон для українського зерна: в Єврокомісії відреагували

Польський уряд погрожує закрити кордон для українського зерна в односторонньому порядку, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на імпорт до п’яти країн. Натомість Єврокомісія не отримувала запит на продовження заборони. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю.

Під час денного брифінгу, в Єврокомісії заявили, що наполегливо працюють над тим, аби збільшити можливості експортування українського зерна. Зокрема, робота ведеться над розширенням "шляхів солідарності" через які українське зерно потрапляє на світові ринки.

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Єврокомісія працює з Болгарією, Угорщиною, Румунією, Словаччиною Польщею, Україною та Молдовою над вирішенням логістичних проблем.

Відповідаючи на питання журналістів щодо намірів Польщі закрити кордони, речник Європейської Комісії Балаш Уйварі заявив, що жодних запитів з цього приводу не поступало.

На даному етапі Комісія не отримала жодного запиту на продовження виняткових та превентивних заходів від п'яти прифронтових держав-членів. Наразі наші зусилля продовжують зосереджуватися на підтримці виведення українських фондових продуктів на світові ринки,

– наголосив Балаш Уйварі.

Що планує робити Єврокомісія, якщо запит від Варшави все ж таки буде – речники Єврокомісії не відповіли. За їх словами, вони не можуть коментувати "гіпотетичні сценарії".

Що цьому передувало

Нещодавно прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що країна не відкриватиме кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня, якщо тоді спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна.

Також він зауважив, що цей крок Варшава ухвалює "не проти українців", а "для польських фермерів", передає PAP.

19 липня Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина звернулись до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня. Таке прохання вони обґрунтували побоюваннями, що припинення "зернової угоди" Росією може призвести до збільшення потоків зерна до їх країн.