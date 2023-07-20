В ходе дневного брифинга в Еврокомиссии заявили, что упорно работают над тем, чтобы увеличить возможности экспорта украинского зерна. В частности, работа ведется над расширением "путей солидарности", через которые украинское зерно попадает на мировые рынки.

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Еврокомиссия работает с Болгарией, Венгрией, Румынией, Словакией, Польшей, Украиной и Молдовой над решением логистических проблем.

Отвечая на вопрос журналистов о намерениях Польши закрыть границы, представитель Европейской Комиссии Балаш Уйвари заявил, что никаких запросов по этому поводу не поступало.

На данном этапе Комиссия не получила никакого запроса на продление исключительных и превентивных мер от пяти прифронтовых государств-членов. Наши усилия продолжают сосредотачиваться на поддержке выведения украинских фондовых продуктов на мировые рынки,

– подчеркнул Балаш Уйвари.

Что планирует делать Еврокомиссия, если запрос от Варшавы все же будет – спикеры Еврокомиссии не ответили. По их словам, они не могут комментировать "гипотетические сценарии".

Что этому предшествовало

Недавно премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что страна не будет открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, если истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна.

Также он отметил, что этот шаг Варшава принимает "не против украинцев", а "для польских фермеров", передает PAP.

Напомним! 19 июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились в ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября. Такую просьбу они обосновали опасениями, что прекращение "зернового соглашения" Россией может привести к увеличению потоков зерна в их страны.