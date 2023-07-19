Хорватская поддержка

Из-за срыва Россией зернового соглашения Хорватия предложила помочь в транспортировке украинского зерна. Речь идет о железнодорожных сетях Хорватии и портах Адриатического моря, которые предлагают для альтернативного пути зерновой инициативы.

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Как сообщает Укринформ, о таком предложении заявил госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время открытых дебатов министерского уровня, посвященных ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Он добавляет, что решение России о прекращении соглашения может спровоцировать голод во многих уголках планеты.

Кроме того, госсекретарь МИД подчеркнул, что Хорватия будет поддерживать Украине столько, сколько потребуется.

Литва тоже не заставила себя ждать

В Литве тоже сообщили, что готовы отправлять украинское зерно из их главного порта. Об этом заявил Альгис Латакас, генеральный директор Клайпедского порта со ссылкой на LRT.

Известно, что порт смог бы отгружать 10 миллионов тонн зерна из Украины. Впрочем, логистика доставки продовольствия к Балтийскому морю довольно сложна.

Это огромная проблема, поскольку это касается многих вещей, разных стран, разных договоренностей, разных интересов и так далее. Если этот вопрос будет решен, Клайпеда сможет обеспечить 100-процентное обслуживание части украинского зерна уже сегодня.

– добавил Латакас.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял, что страна будет искать различные маршруты для экспорта зерна через Балтийское море.

Срыв зерновой сделки