Хорватська підтримка

Через зрив Росією зернової угоди Хорватія запропонувала допомогти у транспортуванні українського зерна. Йдеться про залізничні мережі Хорватії та порти в Адріатичному морі, які пропонують для альтернативного шляху зернової ініціативи.

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Як повідомляє Укрінформ, про таку пропозицію заявив держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час відкритих дебатів міністерського рівня, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Він додає, що рішення Росії про припинення угоди може спровокувати голод у багатьох куточка планети.

Крім того, держсекретар МЗС наголосив, що Хорватія підтримуватиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

Литва теж не забарилася

У Литві теж повідомили, що готові відправляти українське зерно з їхнього головного порту. Про це заявив Альгіс Латакас, генеральний директор Клайпедського порту з посиланням на LRT.

Відомо, що порт зміг би відвантажувати 10 мільйонів тонн зерна з України. Втім логістика доставки продовольства до Балтійського моря доволі складна.

Це величезна проблема, оскільки це стосується багатьох речей, різних країн, різних домовленостей, різних інтересів і так далі. Якщо це питання буде вирішено, Клайпеда зможе забезпечити 100-відсоткове обслуговування частини українського зерна вже сьогодні,

– додав Латакас.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше ще заявляв, що країна шукатиме різні маршрути для експорту зерна через Балтійське море.

Зрив зернової угоди