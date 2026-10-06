Польща витратить 26 мільярдів на захист населення: до чого готується

Польща розпочинає безпрецедентну підготовку до можливих кризових сценаріїв, кардинально змінюючи підхід до безпеки своїх громадян. Країна витратить 102,4 мільярда злотих, або близько 26 мільярдів доларів, на захист населення та цивільну оборону.

На що Варшава виділяє мільярди

Уряд Польщі планує затвердити нову програму захисту на 2027 – 2031 роки, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск у вівторок, 6 жовтня, пише Reuters.

П'ять років повного фінансування програми – йдеться про дуже великі кошти, гарантовані для захисту цивільного населення. Це переважно будуть інвестиції,

– підкреслив очільник польського уряду.

Що передбачає програма

Замість точкових і термінових закупівель, як це було раніше з генераторами, країна переходить до капітального будівництва.

Головними пріоритетами стануть зведення надійних захисних споруд та укриттів усіх типів. Крім того, фінансування спрямують:

на закупівлю сучасного рятувального обладнання;

модернізацію інфраструктури;

та забезпечення безперебійного постачання води й електроенергії.

Окрему увагу приділять створенню стратегічних запасів на випадок кризових ситуацій. Також фінансуватимуть системи оповіщення, ІТ-системи та захищений зв'язок між установами й службами.

Значну частину бюджету, а саме близько 30 мільярдів злотих, передадуть безпосередньо в регіони через воєвод.

Подаватимуть заявки органи місцевого самоврядування, щоб вони мали вирішальний голос щодо того, які саме інвестиції потрібні – чи це укриття, пожежна частина, чи питання телекомунікацій,

– пояснив прем'єр.

Програма розрахована не лише на випадок воєнних загроз, а й на природні катастрофи, зокрема повені.

Нагадаємо, розширення програми безпеки відбувається на тлі триваючої війни Росії проти України та посилення атак на західні українські регіони. Польща також суттєво збільшила витрати на оборону – вони становлять майже 5% ВВП країни.