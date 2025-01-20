Польський злотий подорожчав: який курс у банках і на готівковому ринку

НБУ скоригував курс польського злотого, підвищивши його вартість у співвідношенні до гривні. Подорожчання злотого також спостерігається на готівковому ринку.

Як у ціні змінився злотий

Офіційний курс станом на 21 січня 2025 року встановлено на рівні 10,1819 гривень за 1 злотий, що на 0,0247 гривні більше порівняно з попереднім показником, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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У пунктах обміну валют злотий купують у середньому по 10,25 гривень, а продають по 10,36 гривень. Курс продажу виріс на 1 копійку.

Зауважте! НБУ встановлює курси гривні до польського злотого, орієнтуючись на котирування пари злотий-долар на польському ринку.

Долар та євро здешевшали

За вихідні долар в банках України знизився в ціні, а євро подешевшало лише при обміні валюти. Водночас в обмінниках обидві валюти демонструють суттєве падіння вартості. Долар навіть опустився нижче позначки 42 гривні.

Курс валют у банках (на 20 січня):

Долар США:

Купівля – 42 гривні (-10 копійок порівняно з 17 січня).

Продаж – 42,67 гривні (-3 копійки).

Євро:

Купівля – 43,30 гривні (-5 копійок).

Продаж – 44 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Долар США:

Купівля – 42,62 гривні (+1 копійка).

Продаж – 42,70 гривні (-1 копійка).

Євро:

Купівля – 43,90 гривні (+1 копійка).

Продаж – 44,03 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

Долар США:

Купівля – 41,86 гривні (-25 копійок).

Продаж – 42,73 гривні (-6 копійок).

Євро:

Купівля – 43,36 гривні (-17 копійок).

Продаж – 44,33 гривні (+11 копійок).

Зауважте! Загалом, тенденція на зниження курсу долара зберігається, а євро демонструє змішані результати залежно від способу обміну.