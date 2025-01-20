Який курс долара в Україні зараз

20 січня НБУ встановив курс долара на рівні – 42,13 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

Читайте також Атаки хуситів вдарили по світовій економіці: скільки склала сума збитків у 2024 році

Середній курс в українських банках зараз такий:

купівля відбувається в середньому за 42 гривні за долар;

продаж здійснюється в середньому за 42,60 гривні за долар.

В обмінниках валюта обмінюється за таким середнім курсом:

купівля відбувається в середньому за 42,62 гривні за долар;

продаж – за 42,65 гривні за долар.

Зверніть увагу! Курс долара на цьому тижні буде знижуватись, зокрема, через зменшення попиту.

За скільки можна купити 500 доларів сьогодні