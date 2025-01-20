Какой курс доллара в Украине сейчас
20 января НБУ установил курс доллара на уровне – 42,13 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".
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Средний курс в украинских банках сейчас такой:
- покупка происходит в среднем по 42 гривны за доллар;
- продажа осуществляется в среднем по 42,60 гривны за доллар.
В обменниках валюта обменивается по такому среднему курсу:
- покупка происходит в среднем по 42,62 гривны за доллар;
- продажа – по 42,65 гривны за доллар.
Обратите внимание! Курс доллара на этой неделе будет снижаться, в частности, из-за уменьшения спроса.
За сколько можно купить 500 долларов сегодня
- если покупка валюты происходит в банке, придется потратить в среднем 21 300 гривен;
- чтобы приобрести 500 долларов в обменнике, нужно будет выложить ориентировочно 21 325 гривен.