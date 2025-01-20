Как в цене изменился злотый

Официальный курс по состоянию на 21 января 2025 года установлен на уровне 10,1819 гривен за 1 злотый, что на 0,0247 гривны больше по сравнению с предыдущим показателем, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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В пунктах обмена валют злотый покупают в среднем по 10,25 гривен, а продают по 10,36 гривен. Курс продажи вырос на 1 копейку.

Заметьте! НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому, ориентируясь на котировки пары злотый-доллар на польском рынке.

Доллар и евро подешевели

За выходные доллар в банках Украины снизился в цене, а евро подешевело только при обмене валюты. В то же время в обменниках обе валюты демонстрируют существенное падение стоимости. Доллар даже опустился ниже отметки 42 гривны.

Курс валют в банках (на 20 января):

Доллар США:

Покупка – 42 гривны (-10 копеек по сравнению с 17 января).

Продажа – 42,67 гривны (-3 копейки).

Евро:

Покупка – 43,30 гривны (-5 копеек).

Продажа – 44 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Доллар США:

Покупка – 42,62 гривны (+1 копейка).

Продажа – 42,70 гривны (-1 копейка).

Евро:

Покупка – 43,90 гривны (+1 копейка).

Продажа – 44,03 гривны (-7 копеек).

Курс в обменниках

Доллар США:

Покупка – 41,41 86 гривны (-25 копеек).

Продажа – 42,73 гривны (-6 копеек).

Евро:

Покупка – 43,36 гривны (-17 копеек).

Продажа – 44,33 гривны (+11 копеек).

Обратите внимание! В целом, тенденция на снижение курса доллара сохраняется, а евро демонстрирует смешанные результаты в зависимости от способа обмена.