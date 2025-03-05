5 березня, 18:25
Обмінний курс: польський злотий зростає відносно гривні
Основні тези
- Національний банк України підвищив курс польського злотого до гривні, встановивши офіційний курс на рівні 10,674 гривні за 1 злотий на 6 березня 2025 року.
- Обмінні пункти купують злотий в середньому за 10,50 гривень та продають за 10,66 гривні.
Національний банк України підвищив курс злотого до гривні. Зокрема польська валюта дорожчає вже третій день.
Курс злотого зріс
Так офіційний курс на 6 березня 2025 року встановлено на рівні 10,674 гривні за 1 злотий (тобто +0,1238 гривні), пише 24 Канал з посиланням на дані на сайті регулятора.
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Обмінні пункти на готівковому ринку наразі:
- купують злотий у середньому за 10,50 гривень;
- продають злотий по 10,66 гривні.
Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня. Встановлення курсу відбувається на підставі котирувань злотого-долара на польському ринку.
Зверніть увагу! Наразі курс продажу зріс на 5 копійок.