Обмінний курс: польський злотий зростає відносно гривні

Національний банк України підвищив курс злотого до гривні. Зокрема польська валюта дорожчає вже третій день.

Курс злотого зріс

Так офіційний курс на 6 березня 2025 року встановлено на рівні 10,674 гривні за 1 злотий (тобто +0,1238 гривні), пише 24 Канал з посиланням на дані на сайті регулятора.

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Обмінні пункти на готівковому ринку наразі:

купують злотий у середньому за 10,50 гривень;

продають злотий по 10,66 гривні.

Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня. Встановлення курсу відбувається на підставі котирувань злотого-долара на польському ринку.

Зверніть увагу! Наразі курс продажу зріс на 5 копійок.