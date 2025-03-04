Що відомо про девальвацію гривні та падіння долара

Так необхідність сплати податків збільшила пропозицію валюти від експортерів наприкінці лютого 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на огляд інвесткомпанії ICU.

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Наразі курс долара впав до мінімуму за останні три місяці. Він складає 41,43 гривні на 3 березня.

Зокрема дефіцит валюти на ринку залишався значним. Але це не завадило НБУ посилити офіційний курс гривні до нового рекорду цього року.

Національний банк, завдяки меншому дефіциту валюти, минулого тижня знизив обсяг інтервенцій на 38%. Однак обсяг залишався значним на рівні 742 мільйони доларів.

В огляді зазначили, що в найближчі тижні очікується, що НБУ може повернутися до поступового ослаблення курсу гривні до орієнтовно 46 гривні за долар до кінця поточного року.

Зауважте! Це потрібно, аби зберігати обсяг інтервенцій на рівні, близькому до середньотижневого.