Курс долара до злотого сьогодні

Курс долара до злотого майже не змінювався протягом місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Скільки злотих у 1 доларі:

  • в банках середній курс встановлено такий – в 1 доларі – 3,84 польських злотих;
  • в обмінниках середній курс – 3,93 злотих за долар.

У платіжних системах курс відрізняється:

  • у Mastercard курс – 4,11 злотих за долар;
  • у Visa – 4,11 злотих за долар.

Скільки злотих можна отримати за 100 доларів 4 березня

  • якщо обмін здійснюється у банку, то за 100 доларів можна отримати приблизно 383,99 злотих;
  • при обміні в обміннику, за 100 доларів можна виручити приблизно 392,87 злотих;
  • якщо конвертація відбувається через Mastercard, за 100 доларів можна отримати орієнтовно 410,80 злотих;
  • при обміні через Visa, за 100 доларів можна виручити орієнтовно 411 злотих.