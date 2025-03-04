Курс долара до злотого сьогодні

Курс долара до злотого майже не змінювався протягом місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Скільки злотих у 1 доларі:

в банках середній курс встановлено такий – в 1 доларі – 3,84 польських злотих;

в обмінниках середній курс – 3,93 злотих за долар.

У платіжних системах курс відрізняється:

у Mastercard курс – 4,11 злотих за долар;

у Visa – 4,11 злотих за долар.

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