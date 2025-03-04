Курс доллара к злотому сегодня
Курс доллара к злотому почти не менялся в течение месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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Сколько злотых в 1 долларе:
- в банках средний курс установлен такой – в 1 долларе – 3,84 польских злотых;
- в обменниках средний курс – 3,93 злотого за доллар.
В платежных системах курс отличается:
- у Mastercard курс – 4,11 злотого за доллар;
- у Visa – 4,11 злотого за доллар.
Сколько злотых можно получить за 100 долларов 4 марта
- если обмен осуществляется в банке, то за 100 долларов можно получить примерно 383,99 злотого;
- при обмене в обменнике, за 100 долларов можно выручить примерно 392,87 злотого;
- если конвертация происходит через Mastercard, за 100 долларов можно получить ориентировочно 410,80 злотых;
- при обмене через Visa, за 100 долларов можно выручить ориентировочно 411 злотых.