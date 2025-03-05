Курс злотого зріс
Так офіційний курс на 6 березня 2025 року встановлено на рівні 10,674 гривні за 1 злотий (тобто +0,1238 гривні), пише 24 Канал з посиланням на дані на сайті регулятора.
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Обмінні пункти на готівковому ринку наразі:
- купують злотий у середньому за 10,50 гривень;
- продають злотий по 10,66 гривні.
Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня. Встановлення курсу відбувається на підставі котирувань злотого-долара на польському ринку.
Зверніть увагу! Наразі курс продажу зріс на 5 копійок.