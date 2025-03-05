Курс злотого вырос

Так официальный курс на 6 марта 2025 года установлен на уровне 10,674 гривны за 1 злотый (то есть +0,1238 гривны), пишет 24 Канал со ссылкой на данные на сайте регулятора.

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Обменные пункты на наличном рынке сейчас:

покупают злотый в среднем за 10,50 гривен;

продают злотый по 10,66 гривен.

Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно. Установление курса происходит на основании котировок злотого-доллара на польском рынке.

Обратите внимание! Сейчас курс продажи вырос на 5 копеек.