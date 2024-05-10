Полуниця суттєво подешевшала: за скільки зараз можна купити ягоду

Найсуттєвіше на ціни на фрукти впливає сезонний фактор. Однак, теперішні ціни на полуницю дешевші, ніж були минулого року в аналогічний період.

Яка сьогодні ціна на полуницю

Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у коментарі 24 Каналу повідомила, що нині ціна на полуницю є майже утричі нижчою, ніж в аналогічний період минулого року. Зараз її вартість варіюється від 35 гривень до 80 гривень за кілограм.

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Ціна на полуницю сьогодні на гуртовому ринку "Шувар" від 35 до 80 гривень за кілограм,

– каже Попович.

При цьому, минулого року полуниця в магазинах коштувала 150 – 180 гривень за кілограм. А в опті – близько 120 гривень. Проте, взимку ціни на неї сягали від 250 до 400 гривень за кілограм, адже вона була чисто імпортна.

З виходом на ринок українських ягід, імпорт припинився або звівся до мінімуму.

Як стверджує Попович, що полуниця, яка зараз вже у масовому продажі – суто українська. Це повʼязано із теплими погодними умовами на Закарпатті. Більше того, ціна на ягоду може опуститися ще нижче у найближчі два тижні, адже дефіциту полуниці немає.

Які продукти здорожчали

Водночас експерт Максим Гопка розповів у коментарі для 24 Каналу, що за останні пару тижнів теплична продукція, а це помідори та томати вітчизняного виробництва, виросли в ціні. Водночас спостерігається зростання вартості плодових та яблук.