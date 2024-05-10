Какая сегодня цена на клубнику

Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" в комментарии 24 Каналу сообщила, что сейчас цена на клубнику почти втрое ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Сейчас ее стоимость варьируется от 35 гривен до 80 гривен за килограмм.

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Цена на клубнику сегодня на оптовом рынке "Шувар" от 35 до 80 гривен за килограмм,

– говорит Попович.

При этом, прошлом году клубника в магазинах стоила 150 – 180 гривен за килограмм. А в опте – около 120 гривен. Однако зимой цены на нее достигали от 250 до 400 гривен за килограмм, ведь она была чисто импортная.

Интересно! С выходом на рынок украинских ягод, импорт прекратился или свелся к минимуму.

Как утверждает Попович, клубника, которая сейчас уже в массовой продаже – чисто украинская. Это связано с теплыми погодными условиями на Закарпатье. Более того, цена на ягоду может опуститься еще ниже в ближайшие две недели, ведь дефицита клубники нет.

Какие продукты подорожали

В то же время эксперт Максим Гопка рассказал в комментарии для 24 Канала, что за последние пару недель тепличная продукция, а это помидоры и томаты отечественного производства, выросли в цене. В то же время наблюдается рост стоимости плодовых и яблок.