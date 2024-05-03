Почему уменьшаются цены

Показатель недельного падения стоимости какао составил почти 30%. Происходит возвращение цен к предыдущему уровню.

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В целом стоимость какао уменьшилась на 7,6%. Сейчас цена этого продукта за метрическую тонну составила 6 990 долларов.

Уже впоследствии часть расходов была компенсирована. Тогда какао торговалось выше на 0,9%.

Заметьте! Падение цены какао на 28% является крупнейшим, начиная с 1959 года.

Как стоимость какао рекордно подорожала

Около двух недель назад, стоимость какао за метрическую тонну выросла до 12 тысяч долларов. Такому резкому увеличению цены способствовал значительный дефицит продукта на рынке. К такому ограниченному предложению привел неурожай в Западной Африке.

Более того, некоторые трейдеры, из-за этой ситуации, были вынуждены покинуть рынок. Стоимость закупки слишком выросла, чтобы они смогли удерживать свои позиции.

Нельзя игнорировать и общий финансовый кризис. Сложная экономическая ситуация заставляет трейдеров отложить покупку продукта. А потом они вынуждены хеджировать свои закупки.

Обратите внимание! Неурожай в Западной Африке создает проблемы на рынке какао в течение последних 3 лет.