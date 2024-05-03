Как изменилось потребление за сутки

В течение текущих суток "Укрэнерго" планирует импортировать 3 800 мегаватт-часов электроэнергии в течение суток, с пиковой мощностью до 999 мегаватт-часов в определенные часы. Для сравнения, предыдущих суток система привлекала 8 471 мегаватт-час от энергосистем пяти стран.

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Также по состоянию на 9:30 утра 3 мая наблюдалось снижение потребления электроэнергии на 3,6% по сравнению с предыдущим утром.

Вчера, 2 мая, потребление достигло максимума около 21:00, его уровень был на 2% выше, суточного максимума 1 мая. Такой рост означает необходимость включения одного дополнительного блока на тепловой электростанции. Но из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей,

– отмечают в "Укрэнерго".

Поэтому, компания призывает экономно использовать электроэнергию, в частности, с 18:00 до 21:00.

Кстати! В Харьковской области и Кривом Роге действуют ограничения на поставку электроэнергии для промышленности.

Импорт и аварийная помощь

2 мая из-за увеличения потребления в вечерние часы вчера, компания "Укрэнерго" вынуждена была привлекать аварийную помощь из энергосистем Румынии, Словакии и Польши с 20:00 до 22:00, чтобы обеспечить баланс между потреблением и производством.

Справочно! Вечером осуществляется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1 700 мегаватт-часов.