Як змінилося споживання за добу

Впродовж поточної доби Укренерго планує імпортувати 3 800 мегават-годин електроенергії протягом доби, з піковою потужністю до 999 мегават-годин у певні години. Для порівняння, попередньої доби система залучала 8 471 мегават-годину від енергосистем п'яти країн.

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Також станом на 9:30 ранку 3 травня спостерігалося зниження споживання електроенергії на 3,6% порівняно з попереднім ранком.

Вчора, 2 травня, споживання досягло максимуму близько 21:00, його рівень був на 2% вищим, за добовий максимум 1 травня. Таке зростання означає необхідність включення одного додаткового блока на тепловій електростанції. Але через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів,

– зазначають в Укренерго.

Відтак, компанія закликає ощадливо використовувати електроенергію, зокрема, з 18:00 до 21:00.

До речі! У Харківській області та Кривому Розі діють обмеження на постачання електроенергії для промисловості.

Імпорт та аварійна допомога

2 травня через збільшення споживання у вечірні години вчора, компанія Укренерго змушена була залучати аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі з 20:00 до 22:00, щоб забезпечити баланс між споживанням та виробництвом.

Довідково! Ввечері здійснюється імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 мегават-годин.