У травні тариф на електроенергію для споживачів складає 2,64 гривні за кіловат. Проте, нині собівартість електроенергії значно перевищила поточний тариф через значні пошкодження енергообʼєктів України.

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Зокрема, через те, що підприємства "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зазнають регулярних атак з боку росіян. Експерт з енергетики та економіки Юрій Щедрін оцінив теперішні втрати в енергосистемі як значні. Відтак, реальний масштаб збитків для українців буде відчутним в період пікових навантажень: взимку та у спекотний час влітку.

Зауважте! Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що зараз усі енергокомпанії перебувають у складній ситуації через російські обстріли.

Чи буде зростання тарифу

Поки що передумов для зростання тарифу немає. Однак, нардеп Олексій Кучеренко зазначив, що бюджетних ресурсів не вистачає аби утримувати тариф на актуальному рівні. На його думку, теперішня собівартість електроенергії складає 3,50 гривні за кіловат.

Олексій Кучеренко Голова комітету Верховної ради з питань енергетики Ось я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Я логіку таку розумію. Ще раз хочу сказати, мені це не подобається, але так само, я думаю, і 99% людей.

Він стверджує, що в України нині немає можливості покривати різницю між собівартістю та теперішньою ціною електроенергії для громадян. Раніше фінансуванням цього займався бізнес, однак зараз цього недостатньо.

Цікаво! Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив 24 Каналу, що тариф який платять українці занижений у щонайменше 2 рази. А економічно обґрунтованою є ціна для непобутових споживачів, тобто 6 гривень за кіловат.