З України вивезли понад 100 мільярдів доларів за період незалежності

З України встигли вивезти понад 100 мільярдів доларів за понад 30 років незалежності. Нині АРМА шукає як повернути ці кошти.

АРМА хоче повернути кошти в Україну

АРМА у липні 2023 року розробило та затвердило порядок реалізації арештованих активів за кордоном для повернення активів. Проте відомство не може обирати покупця самостійно, а зобов’язане створити конкурсну комісію за участю представників Мінекономіки та Мін'юсту, передає 24 Канал з посиланням на АРМА.

Читайте також Облікова ставка у 2025 році: якою може бути її рівень

Олена Дума Голова Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Ми проаналізували, що станом на сьогодні можемо говорити про цифри більше 100 мільярдів доларів як динамічну цифру, яка знаходиться за кордоном.

Зауважте! Комісія мусить обрати організатора торгів за вісьмома критеріями.

Комісією враховується досвід продажу подібних активів, наприклад: