Прості шляхи для пенсіонерів: як пройти ідентифікацію для поновлення виплат

Частина українських пенсіонерів повинна пройти процедуру ідентифікації, щоб продовжувати отримувати пенсії. Цей процес необхідний для підтвердження того, що кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.

Хто повинен пройти ідентифікацію

Пенсіонери-переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, протягом останніх трьох років отримували пенсії без необхідності проходження ідентифікації. У березні 2024 року термін отримання пенсії без проходження ідентифікації завершився.

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Таким чином, ті, хто не встигли пройти процедуру вчасно, нині не отримують виплат. Втім, зараз теж можна пройти ідентифікацію особи: після підтвердження особи пенсію виплатять за всі місяці, за які людина не отримувала її.

Як можна пройти ідентифікацію

! Ідентифікацію необхідно проходити кожні 6 місяців.

Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію фізично, відвідавши відділення "Ощадбанку" або Пенсійного фонду. Для цього потрібно мати з собою наступні документи:

паспорт громадянина України;

пенсійне посвідчення;

платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації у "Ощадбанку").

Віддалену ідентифікацію можна пройти одним з таких способів: