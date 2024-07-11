Кто должен пройти идентификацию

Пенсионеры-переселенцы, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, в течение последних трех лет получали пенсии без необходимости прохождения идентификации. В марте 2024 года срок получения пенсии без прохождения идентификации завершился.

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Таким образом, те, кто не успели пройти процедуру вовремя, сейчас не получают выплат. Впрочем, сейчас тоже можно пройти идентификацию личности: после подтверждения личности пенсию выплатят за все месяцы, за которые человек не получал ее.

Важно! Идентификацию необходимо проходить каждые 6 месяцев.

Как можно пройти идентификацию

Пенсионеры могут пройти идентификацию физически, посетив отделение "Ощадбанка" или Пенсионного фонда. Для этого нужно иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

пенсионное удостоверение;

платежную карточку, на которую поступает пенсия (при идентификации в "Ощадбанке").

Удаленную идентификацию можно пройти одним из следующих способов: