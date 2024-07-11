Хто повинен пройти ідентифікацію

Пенсіонери-переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, протягом останніх трьох років отримували пенсії без необхідності проходження ідентифікації. У березні 2024 року термін отримання пенсії без проходження ідентифікації завершився.

Читайте також: Як українці можуть отримати пенсію в Польщі

Таким чином, ті, хто не встигли пройти процедуру вчасно, нині не отримують виплат. Втім, зараз теж можна пройти ідентифікацію особи: після підтвердження особи пенсію виплатять за всі місяці, за які людина не отримувала її.

Важливо! Ідентифікацію необхідно проходити кожні 6 місяців.

Як можна пройти ідентифікацію

Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію фізично, відвідавши відділення "Ощадбанку" або Пенсійного фонду. Для цього потрібно мати з собою наступні документи:

паспорт громадянина України;

пенсійне посвідчення;

платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації у "Ощадбанку").

Віддалену ідентифікацію можна пройти одним з таких способів: