Хто повинен пройти ідентифікацію
Пенсіонери-переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, протягом останніх трьох років отримували пенсії без необхідності проходження ідентифікації. У березні 2024 року термін отримання пенсії без проходження ідентифікації завершився.
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Таким чином, ті, хто не встигли пройти процедуру вчасно, нині не отримують виплат. Втім, зараз теж можна пройти ідентифікацію особи: після підтвердження особи пенсію виплатять за всі місяці, за які людина не отримувала її.
Як можна пройти ідентифікацію
Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію фізично, відвідавши відділення "Ощадбанку" або Пенсійного фонду. Для цього потрібно мати з собою наступні документи:
- паспорт громадянина України;
- пенсійне посвідчення;
- платіжну картку, на яку надходить пенсія (при ідентифікації у "Ощадбанку").
Віддалену ідентифікацію можна пройти одним з таких способів:
- авторизуватись віддалено за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" на порталі електронних послуг ПФУ;
- скористатись відеоконференцзв’язком;
- отримати в закордонній дипломатичній установі України (консульстві) посвідчення факту життя людини. Цей документ разом із заявою про поновлення пенсії можна передати через портал Фонду або поштою до територіального органу ПФУ за місцем перебування на обліку.