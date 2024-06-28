Послуги змінилися: Нафтогаз попередив споживачів

Нафтогаз попередив своїх споживачів, що його послуги стануть ще доступнішими для громадян. Зокрема ті, хто користуються послугами фінансових операторів, зможуть легше скористатися функціоналом Нафтогазу.

Які можливості отримали клієнти Нафтогазу

Компанія повідомила, що її клієнти тепер мають можливість:

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змінити власника особового рахунку;

отримати акт звірки;

ознайомитися з рахунком на оплату;

актуалізувати свої дані.

Усі зазначені вище послуги можна отримати зокрема через мережу наших партнерів,

– написали у компанії.

Нафтогаз запровадив спрощений процес для споживачів, що дозволяє їм здійснювати необхідні транзакції в обраному ними відділенні банку, відділенні Нової пошти або терміналі самообслуговування. Компанія очікує, що ця ініціатива заощадить споживачам час та зусилля.

Про які фінансові установи йдеться

Ощадбанк;

Приватбанк;

ПУМБ;

Нова Пошта;

EasyPay;

City24.

Тарифи на газ

Понад 90% українців користуються послугами постачальника Нафтогаз. Його тариф становить – 7,96 гривні за кубометр.

Вартість газу для побутових споживачів не змінювалась протягом двох останніх сезонів. Зараз вона залежно від регулятора така: