Какие возможности получили клиенты Нафтогаза

Компания сообщила, что ее клиенты теперь имеют возможность:

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  • изменить владельца лицевого счета;
  • получить акт сверки;
  • ознакомиться со счетом на оплату;
  • актуализировать свои данные.

Все указанные выше услуги можно получить в частности через сеть наших партнеров,
– написали в компании.

Нафтогаз ввел упрощенный процесс для потребителей, что позволяет им осуществлять необходимые транзакции в выбранном ими отделении банка, отделении Новой почты или терминале самообслуживания. Компания ожидает, что эта инициатива сэкономит потребителям время и усилия.

О каких финансовых учреждениях идет речь

  • Ощадбанк;
  • Приватбанк;
  • ПУМБ;
  • Новая Почта;
  • EasyPay;
  • City24.

Тарифы на газ

Более 90% украинцев пользуются услугами поставщика Нафтогаз. Его тариф составляет – 7,96 гривны за кубометр.

Стоимость газа для бытовых потребителей не менялась в течение двух последних сезонов. Сейчас она в зависимости от регулятора такая: