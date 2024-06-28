Какие возможности получили клиенты Нафтогаза

Компания сообщила, что ее клиенты теперь имеют возможность:

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изменить владельца лицевого счета;

получить акт сверки;

ознакомиться со счетом на оплату;

актуализировать свои данные.

Все указанные выше услуги можно получить в частности через сеть наших партнеров,

– написали в компании.

Нафтогаз ввел упрощенный процесс для потребителей, что позволяет им осуществлять необходимые транзакции в выбранном ими отделении банка, отделении Новой почты или терминале самообслуживания. Компания ожидает, что эта инициатива сэкономит потребителям время и усилия.

О каких финансовых учреждениях идет речь

Ощадбанк;

Приватбанк;

ПУМБ;

Новая Почта;

EasyPay;

City24.

Тарифы на газ

Более 90% украинцев пользуются услугами поставщика Нафтогаз. Его тариф составляет – 7,96 гривны за кубометр.

Стоимость газа для бытовых потребителей не менялась в течение двух последних сезонов. Сейчас она в зависимости от регулятора такая: