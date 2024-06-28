Які можливості отримали клієнти Нафтогазу
Компанія повідомила, що її клієнти тепер мають можливість:
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- змінити власника особового рахунку;
- отримати акт звірки;
- ознайомитися з рахунком на оплату;
- актуалізувати свої дані.
Усі зазначені вище послуги можна отримати зокрема через мережу наших партнерів,
– написали у компанії.
Нафтогаз запровадив спрощений процес для споживачів, що дозволяє їм здійснювати необхідні транзакції в обраному ними відділенні банку, відділенні Нової пошти або терміналі самообслуговування. Компанія очікує, що ця ініціатива заощадить споживачам час та зусилля.
Про які фінансові установи йдеться
- Ощадбанк;
- Приватбанк;
- ПУМБ;
- Нова Пошта;
- EasyPay;
- City24.
Тарифи на газ
Понад 90% українців користуються послугами постачальника Нафтогаз. Його тариф становить – 7,96 гривні за кубометр.
Вартість газу для побутових споживачів не змінювалась протягом двох останніх сезонів. Зараз вона залежно від регулятора така: