Які можливості отримали клієнти Нафтогазу

Компанія повідомила, що її клієнти тепер мають можливість:

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  • змінити власника особового рахунку;
  • отримати акт звірки;
  • ознайомитися з рахунком на оплату;
  • актуалізувати свої дані.

Усі зазначені вище послуги можна отримати зокрема через мережу наших партнерів,
– написали у компанії.

Нафтогаз запровадив спрощений процес для споживачів, що дозволяє їм здійснювати необхідні транзакції в обраному ними відділенні банку, відділенні Нової пошти або терміналі самообслуговування. Компанія очікує, що ця ініціатива заощадить споживачам час та зусилля.

Про які фінансові установи йдеться

  • Ощадбанк;
  • Приватбанк;
  • ПУМБ;
  • Нова Пошта;
  • EasyPay;
  • City24.

Тарифи на газ

Понад 90% українців користуються послугами постачальника Нафтогаз. Його тариф становить – 7,96 гривні за кубометр.

Вартість газу для побутових споживачів не змінювалась протягом двох останніх сезонів. Зараз вона залежно від регулятора така: