Зміни з 1 березня: у "Нафтогазі" попередили побутових споживачів

У "Нафтогазі" оголосили про деякі зміни для побутових споживачів. Вони почнуть діяти вже з 1 березня.

Які зміни запровадять

Завтра компанія Газмережі почне обслуговувати ще 270 тисяч споживачів на території Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини. Зокрема постачальник отримав ліцензію у:

Читайте також Євросоюз заощадив понад 100 мільярдів кубометрів газу за рік та перевиконав важливу ціль

Чернівецькій області:

Тисменицькому районі Івано-Франківської області:

Коростишівському районі на Житомирщині:

Тарифи на газ не зміняться, але за послугу доставки газу доведеться платити за новими реквізитами.

До слова українці можуть повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисьменицягаз" і АТ "Коростишівгаз". Щоб це зробити, необхідно подати відповідну заяву у найближчий до особи Центр обслуговування клієнтів Газмереж.

Як передати показники лічильників газу

без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;

в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";

за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;

SMS-повідомленням на номер 4647.

З 1 до 5 числа кожного місяця триває період, коли українцям треба передавати показники лічильників газу.

Також можна зателефонувати на номери: