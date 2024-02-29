Какие изменения введут

Завтра компания Газсети начнет обслуживать еще 270 тысяч потребителей на территории Буковины, Житомирской и Ивано-Франковской областей. В частности поставщик получил лицензию в:

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  • Черновицкой области:
  • Тисменицком районе Ивано-Франковской области:
  • Коростышевском районе Житомирской области:

К слову украинцы могут вернуть переплату за услуги по доставке газа, которая была оплачена на счета АО "Черновцыгаз", АО "Тисьменицагаз" и АО "Коростышевгаз". Чтобы это сделать, необходимо подать соответствующее заявление в ближайший к лицу Центр обслуживания клиентов Газосетей.

Как передать показания счетчиков газа

  • без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;
  • в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза";
  • с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;
  • SMS-сообщением на номер 4647.

Также можно позвонить на номера:

  • +38 066 300 28 88;
  • +38 098 300 28 88;
  • +38 093 300 28 88.