Які зміни запровадять
Завтра компанія Газмережі почне обслуговувати ще 270 тисяч споживачів на території Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини. Зокрема постачальник отримав ліцензію у:
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- Чернівецькій області:
- Тисменицькому районі Івано-Франківської області:
- Коростишівському районі на Житомирщині:
До слова українці можуть повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисьменицягаз" і АТ "Коростишівгаз". Щоб це зробити, необхідно подати відповідну заяву у найближчий до особи Центр обслуговування клієнтів Газмереж.
Як передати показники лічильників газу
- без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;
- в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";
- за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;
- SMS-повідомленням на номер 4647.
Також можна зателефонувати на номери:
- +38 066 300 28 88;
- +38 098 300 28 88;
- +38 093 300 28 88.