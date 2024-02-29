Які зміни запровадять

Завтра компанія Газмережі почне обслуговувати ще 270 тисяч споживачів на території Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини. Зокрема постачальник отримав ліцензію у:

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  • Чернівецькій області:
  • Тисменицькому районі Івано-Франківської області:
  • Коростишівському районі на Житомирщині:

До слова українці можуть повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисьменицягаз" і АТ "Коростишівгаз". Щоб це зробити, необхідно подати відповідну заяву у найближчий до особи Центр обслуговування клієнтів Газмереж.

Як передати показники лічильників газу

  • без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;
  • в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";
  • за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;
  • SMS-повідомленням на номер 4647.

Також можна зателефонувати на номери:

  • +38 066 300 28 88;
  • +38 098 300 28 88;
  • +38 093 300 28 88.